$!Conagua y UAS firman convenio para formar profesionales e impulsar proyectos hídricos

El director de Conagua, Jesús Antonio Cruz Varela, destacó que el convenio contribuirá a la generacional de ingenieros en la institución y al seguimiento de proyectos clave como la tecnificación de distritos de riego.

También permitirá la participación de académicos en estudios técnicos y la prestación de servicios especializados por parte de la universidad.

El acuerdo incluye la realización de proyectos de investigación aplicada, organización de cursos, seminarios y talleres, así como estancias profesionales y prácticas de campo para estudiantes en proyectos de Conagua.

La Comisión Nacional del Agua en Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para desarrollar proyectos de investigación y capacitación con el objetivo de fortalecer el manejo sustentable del agua en el estado.

Asimismo, mencionó la disponibilidad de un laboratorio certificado de análisis de agua para la vinculación con la universidad.

“Le voy a decir desde ahorita que estamos necesitando ingenieros para que quede como parte de nuestra apertura a la necesidad”.

“Eso es para empezar, es una situación que la acabamos de generar la semana pasada estuvimos en Ciudad de México, derivado de una situación que se está presentando ahorita aquí en el estado de Sinaloa, es la tecnificación que los distritos de riego. Sabemos que es un proyecto muy importante de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, para el ahorro de agua en nuestro distrito”, apuntó.

“La idea de estos proyectos, son dos distritos en Sinaloa, el 010 y el 075 pues son inversiones importantes que se están dando a lo largo de estos próximos años y que necesitamos gente capacitada para que nos ayuden en la parte de verificar que las acciones y proyectos y obras que se están realizando, pues sea las adecuadas”.

El Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, resaltó que la colaboración permitirá formar profesionales que gestionen la infraestructura hidráulica y promuevan la cultura de sustentabilidad, generando beneficios para estudiantes, investigadores y la sociedad en general.

“Coincidimos en la convicción de formar con excelencia a los profesionales que se encargarán de construir y administrar la infraestructura hidráulica, de sistematizar la información técnica, de aprovechar con justicia el agua disponible y asegurar que llegue a los campos, a las industrias, a las empresas y hogares de todo el estado”, resaltó.