Conalep en Culiacán se suma a paro; suspenden clases por dos horas

El plantel Conalep Juan de Dios Bátiz, Culiacán l, se sumó este martes al paro laboral escalonado convocado a nivel estatal, al suspender actividades durante dos horas y posteriormente retomar las clases de manera regular.

La suspensión temporal se realizó como parte de la jornada de protesta impulsada por el Sindicato de Trabajadores Académicos, que inició este martes en los 20 planteles del Estado.

En el caso de Culiacán, la participación fue parcial y limitada al primer bloque del día, sin afectar el resto de la jornada escolar.

De acuerdo con el planteamiento sindical, el paro responde a la exigencia de destituir a docentes señalados por presuntos actos de violencia en el plantel Mochis 1, así como a la falta de acción por parte de autoridades.

Tras cumplirse las dos horas de inactividad, alumnos y personal docente regresaron a las aulas y continuaron con sus actividades de manera habitual.

Afuera del plantel fueron colocadas lonas alusivas a la protesta en la que solicitan la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Solicitamos la intervención del Gobernador del Estado para garantizar que Conalep Los Mochis l sea una institución educativa libre de violencia”, señalan los carteles.