Conceden amparo a Gerardo Mérida Sánchez contra posible extradición a EU

Un juez federal con sede en Morelia admitió a trámite un juicio de amparo promovido por Gerardo Mérida Sánchez y ordenó suspender cualquier acto relacionado con una posible extradición a Estados Unidos, luego de que autoridades de ese país lo acusaran de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el expediente 539/2026, el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán concedió la suspensión de plano y de oficio para impedir cualquier orden de detención provisional, aseguramiento o entrega del ex funcionario a un Estado extranjero mientras se resuelve el juicio de amparo.

La audiencia constitucional fue programada para el 1 de junio de 2026.

“Admítase la demanda de amparo promovida por Gerardo Mérida Sánchez, contra actos de los Jueces de Distrito adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades”.

“SE SUSPENDE DE PLANO Y DE OFICIO la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías. Por lo que, de conformidad con el diverso precepto 160 del indicado ordenamiento legal, la persona quejosa deberá permanecer a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, solo en lo que se refiere a su libertad personal”.

El caso surge luego de que el Gobierno de Estados Unidos presentara una acusación formal contra nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, señalados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de colaborar en el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Entre los señalados aparecen el Gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

La acusación fue dada a conocer por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Según el documento estadounidense, Gerardo Mérida Sánchez habría recibido en 2023 y 2024 más de 100 mil dólares mensuales en sobornos de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en operaciones de tráfico de drogas, evitar detenciones y alertar sobre operativos contra laboratorios clandestinos.

Mérida Sánchez es militar en retiro y se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya. Llegó al cargo en 2023 y dejó el gabinete estatal en diciembre de 2024.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos son conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan penas de hasta cadena perpetua.