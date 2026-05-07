Concierto de Banda MS en Culiacán costó $6 millones, pero se contrató desde 2024, asegura Alcaldesa

El concierto gratuito de la Banda MS que se realizará este sábado 9 de mayo en el Estadio Dorados tuvo un costo aproximado de 6 millones de pesos para el Ayuntamiento de Culiacán, confirmó la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Indicó que la presentación forma parte de un evento que originalmente había sido programado desde 2024, para los festejos del 493 aniversario de la ciudad y que fue pospuesto debido a la crisis de violencia registrada en la capital sinaloense.

La Alcaldesa explicó que el recurso destinado al concierto no representa un gasto nuevo, ya que el contrato del evento ya estaba contemplado.

“Son alrededor de 6 millones de pesos, igual, no es un gasto que se haya hecho en este momento, sino que ya se venían desde los festejos de Culiacán, ya es algo que teníamos programado. Se vio esta fecha como la más oportuna para poder ejercer eso que ya se tenía”, señaló.

En septiembre del año antepasado, el Ayuntamiento había preparado una serie de actividades masivas para celebrar el aniversario de la ciudad, incluyendo feria, juegos mecánicos y espectáculos musicales, donde Banda MS sería el evento principal.

Sin embargo, los festejos fueron suspendidos luego del estallido de hechos violentos en distintos puntos de la ciudad por una pugna interna del Cártel de Sinaloa que aún sigue permeando en el Estado.

En aquel momento, el entonces Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que no realizarían eventos públicos si existía riesgo para la población.

El presupuesto total proyectado para esos festejos rondaba los 8 millones de pesos, aunque posteriormente el Municipio informó que parte de ese recurso sería destinado a apoyar a comerciantes y emprendedores afectados por la situación de inseguridad.

Ahora, la administración municipal decidió retomar el concierto y reagendar para el festejo del Día de las Madres.

La Alcaldesa sostuvo que la fecha fue elegida por considerarla adecuada para realizar el evento y reiteró que todo se desarrollará bajo protocolos de seguridad y organización.

“Son eventos que igual ya venían programados, continuamos igual con con la con lo mismo que ya se venía trabajando por parte del ayuntamiento, igual pues invitarlos a quien desea acudir, pues vamos a contar con todos los protocolos como todos los eventos que hemos realizado con toda la responsabilidad”.

El concierto forma parte del programa “Culiacán Suena Fuerte”, impulsado por el Ayuntamiento y la Secretaría de Turismo estatal para promover la convivencia familiar y la reactivación social en la ciudad.

La expectativa por el evento quedó reflejada este jueves, cuando cientos de personas realizaron largas filas afuera del Ayuntamiento para conseguir uno de los 16 mil boletos gratuitos disponibles.

La entrega de accesos comenzó desde las 9:00 horas y en pocas horas los boletos quedaron agotados.

El concierto de Banda MS se realizará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Dorados, mientras que el acceso al público iniciará desde las 16:30 horas.

Autoridades municipales informaron además que para el operativo del evento se desplegarán más de 120 elementos de seguridad y auxilio, además de que no estará permitida la venta de alcohol dentro del estadio.