$!Concluye Japac reparación de colector en Villas del Río, en Culiacán

Las brigadas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado trabajaron de forma continua día y noche para agilizar la intervención. Se logró completar la sustitución de veinte metros de tubería de 48 pulgadas de diámetro, recuperando las condiciones adecuadas de operación de esta infraestructura sanitaria, informó la paramunicipal.

Japac reabrirá esta tarde el bulevar Villas del Río en Culiacán, luego de concluir la sustitución de veinte metros de tubería de un colector sanitario. La obra de infraestructura agiliza la circulación vehicular en la zona.

Actualmente, personal de Japac se encuentra en la etapa final de los trabajos, correspondiente a la colocación de la carpeta asfáltica en el área intervenida. El objetivo es dejar la vialidad en condiciones adecuadas para el tránsito vehicular.

Una vez concluidas estas últimas maniobras, se procederá a la reapertura del bulevar Villas del Río. Esto abarca el tramo comprendido entre las calles Villa Murcia y Villa Toledo.

Japac agradeció la comprensión y paciencia de los automovilistas y vecinos del sector durante el desarrollo de estos trabajos. La paramunicipal reiteró su compromiso de continuar trabajando para mantener en buenas condiciones la infraestructura sanitaria de Culiacán.