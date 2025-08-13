$!Concluye Japac reparación de válvula en el sector Centro de Culiacán

CULIACÁN._ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) informó que este día concluyeron los trabajos de reparación y reemplazo de una válvula de 10 pulgadas en el sector Centro de la ciudad, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre la calle José Aguilar Barraza, la cual se vio afectada desde el sábado pasado.

Este daño en la válvula provocó la suspensión temporal del servicio de agua potable en las colonias Jorge Almada, Miguel Alemán y sector Centro de Culiacán, afectación que ya fue resuelta y cuyo suministro quedó restablecido desde las 18:00 horas de hoy.