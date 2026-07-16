Concluye Mundialito de la Prevención con más de 27 mil participantes en Sinaloa

Más de 27 mil niñas, niños y adolescentes participaron en el Mundialito de la Prevención y los Derechos, estrategia del Gobierno de Sinaloa que concluyó este jueves tras recorrer los 20 municipios del Estado con actividades enfocadas en la cultura de paz, la convivencia familiar y la promoción de los derechos de la infancia.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, durante la estrategia se atendió a 27 mil 685 menores en parques, escuelas públicas y espacios comunitarios mediante actividades deportivas, recreativas y de sensibilización.

El programa fue desarrollado en coordinación con la Dirección de Programas Preventivos, el Instituto Sinaloense del Deporte y el Instituto Sinaloense de la Juventud, utilizando la temática del Mundial de Futbol para acercar acciones preventivas a la población infantil y adolescente.

La secretaria ejecutiva de SIPINNA, Connie Zazueta Castro, destacó que el trabajo conjunto entre instituciones permitió ampliar el alcance de la estrategia en todo el estado.

“El Mundialito de la Prevención y los Derechos nos permitió llegar a miles de niñas, niños y adolescentes en todo el estado con un mensaje claro: sus derechos deben conocerse, respetarse y garantizarse. Cuando las instituciones unimos esfuerzos y generamos espacios seguros de convivencia, contribuimos a construir comunidades más participativas, incluyentes y comprometidas con el bienestar de la niñez y la adolescencia”, expresó.

Durante las jornadas se realizaron activaciones deportivas, juegos y dinámicas enfocadas en fortalecer valores como el respeto, la inclusión, la participación y la corresponsabilidad social, además de promover entornos seguros para la convivencia.

La directora de Programas Preventivos, Guadalupe Cázares Gallegos, señaló que estas actividades contribuyen a la prevención social al fomentar espacios donde niñas, niños y adolescentes pueden desarrollar habilidades para la vida y fortalecer la participación de las familias.