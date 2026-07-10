$!Concluye primera edición de Sinavolt Junior con apuesta por la tecnología y los valores.

Con una apuesta por la integración de la ciencia y los valores comunitarios, concluyó la primera edición del campamento Sinavolt Junior, un espacio donde niñas, niños y jóvenes sinaloenses exploraron el mundo de la tecnología como una vía para la construcción de la paz. Durante la ceremonia en el Tecnológico de Monterrey, se destacó que el insumo más valioso para transformar el entorno social de Sinaloa reside en el talento y la curiosidad de su juventud. La mesa del presídium, integrada por Sheila Oros Moreno, directora de Prepatec Sinaloa, y José Iván Velázquez Aréchiga, director general de SUMA, encabezó la entrega de constancias de participación a los campistas.

“Estoy muy contento de los resultados, de lo que sucedió. En esta primera edición que tenemos de Sinavolt Junior en conjunto con SUMA, Prepatec y la verdad es que en SUMA nos mueve la construcción de más”, informó Velázquez Aréchiga. El evento de clausura se llevó a cabo este viernes 10 de julio en las instalaciones del Learning Commons de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, tras dos semanas de actividades intensivas en las que los participantes desarrollaron proyectos de robótica y habilidades para la resolución de conflictos. La iniciativa fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre Prepatec Sinaloa, la institución Suma Sociedad Unida IAP y el club Sinabol, organizaciones que buscaron dotar a las nuevas generaciones de herramientas técnicas y pensamiento crítico. Además de la formación técnica en los talleres de robótica, el programa puso especial énfasis en el trabajo en equipo y la convivencia pacífica entre personas de distintos perfiles, fomentando que los participantes compartieran su identidad para fortalecer el sentido de comunidad.