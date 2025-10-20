Concluye programa ‘Ponte al Corriente’ con más de 39 mil vehículos regularizados; recaudan más de $237 millones

El Gobierno del Estado informó que el programa “Ponte al Corriente” registró una recaudación superior a los 237 millones de pesos y permitió que 39 mil 572 contribuyentes actualizaran la situación fiscal de sus vehículos.

El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que los resultados reflejan la participación ciudadana y destacó que el último día de vigencia del programa, que operó del 18 de agosto al 17 de octubre, se obtuvieron cerca de 7 millones de pesos.

Agregó que se analizan otros rubros con adeudos para plantear nuevos esquemas de descuentos y facilidades de pago.

Indicó que las próximas propuestas buscarán atender a personas con rezagos en distintos trámites fiscales.

“Estamos revisando otras áreas de retrasos de adeudos que también pueden presentarse a la ciudadanía con un esquema de descuentos”, expresó.

El director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, José Carlos Cárdenas, señaló que los beneficiarios del programa obtuvieron un ahorro global estimado en más de mil 097 millones de pesos por los estímulos aplicados.

Asimismo, anunció que el organismo ya trabaja en un nuevo paquete de descuentos que será presentado en noviembre con motivo del Buen Fin.

El SATES informó que continuará impulsando mecanismos para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y fortalecer la cultura contributiva en la entidad.