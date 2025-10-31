Concluye subsidio de verano en tarifas eléctricas de Sinaloa

Este viernes 31 de octubre concluyó oficialmente el subsidio de verano que la Comisión Federal de Electricidad aplica cada año a los clientes domésticos en Sinaloa, beneficio que estuvo vigente desde mayo de 2025.

A partir del 1 de noviembre y hasta el 30 de abril de 2026, el esquema de cobro regresará a su modalidad habitual, por lo que las tarifas podrían presentar incrementos en los recibos de luz.

El subsidio de verano es un apoyo federal otorgado durante los seis meses consecutivos más cálidos del año, según los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Su objetivo es disminuir el impacto del alto consumo derivado del uso constante de aires acondicionados y sistemas de refrigeración.

La CFE recomendó a los usuarios hacer un uso eficiente de la energía eléctrica durante el periodo invernal.

Recordó que los electrodomésticos que más consumo generan son los sistemas de refrigeración y calefacción, especialmente los de resistencia.

Para más información sobre las tarifas vigentes, la dependencia invitó a los usuarios a consultar el portal oficial www.cfe.mx.