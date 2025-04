$!Concluye tercera Legislatura del Parlamento Juvenil ‘7 de abril’ del Congreso de Sinaloa

El director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Meza López, resaltó que las asambleas con espacios para juventudes representan el resultado de luchas de épocas anteriores para la consecución de derechos de expresión y participación.

En ese sentido, apuntó que el involucramiento juvenil no solo debe basarse en este tipo de eventos, sino en tomar acciones en beneficio de la sociedad.

“Hoy estamos representando el anhelo de toda una generación que ya no queremos esperar a que las cosas cambien, sino que hemos decidido nosotros ser ese cambio.

“Participar en un Parlamento Juvenil no es solo venir a debatir, es atreverse, es ser parte de una transformación, es asumir que nosotros las juventudes no solo soñamos, actuamos, porque hoy no basta con señalar los problemas, no basta con una crítica desde redes sociales, hoy nos toca proponer, nos toca trabajar y nos toca colaborar”, señaló.

El funcionario insistió en que esta asamblea sirve para honrar las luchas estudiantiles de épocas anteriores.

“Que nosotros estemos aquí no es una casualidad, los derechos que tenemos el día de hoy no han sido regalados, le ha costado sangre al pueblo de México, cuidemos estos derechos y trabajemos por más, valoremos y trabajemos todos en conjunto, no son regalos, son parte de una lucha.

“Esta lucha, que no la iniciaron ustedes hoy, no son nuevos políticos, no son nuevos jóvenes, ya traen su trayecto y desde aquí siguen trabajando porque Sinaloa se está transformando y ustedes son parte de esa historia que se está escribiendo”, sostuvo Meza López.

Mientras que la Diputada Yeraldine Bonilla Valverde, Presidenta de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa, reconoció el interés de las y los diputados juveniles por intervenir en la vida pública del estado.

Recalcó que como juventudes tienen las condiciones y capacidades para encabezar movimientos que lleven a cambios positivos en sus comunidades.

“Este espacio ha sido una vez más un reflejo del ímpetu, la creatividad y el compromiso de la juventud sinaloense, que alza la voz con conciencia, responsabilidad y un profundo amor por su comunidad.

“Honramos la memoria colectiva de tantas y tantos jóvenes que a lo largo de la historia han sido protagonistas en las grandes transformaciones de nuestro estado y nuestro País. Estudiantes y juventudes que desde las aulas, las calles y los foros han luchado por la justicia, la libertad y el bienestar en común.

“Si nosotros como jóvenes y también como mujeres estamos ocupando estos espacios y se crean estos programas de oportunidades para ustedes, es por toda esa lucha que muchos jóvenes y mujeres, hombres y mujeres lucharon por nuestros derechos, lucharon por estos espacios para que fueran representados por hombres y mujeres jóvenes”, refirió Yeraldine Bonilla.

Aseguró que con estos encuentros se avanza en acercar a la ciudadanía a la vida pública de Sinaloa.

“Las y los jóvenes, no solamente de Sinaloa, las y los jóvenes del mundo tenemos mucha sensibilidad, los jóvenes no solamente queremos beneficios propios, jóvenes buscamos beneficios sociales y comunes.

“Esto representa una firme apuesta por las nuevas generaciones y el necesario relevo generacional, su interés es un claro compromiso que mantiene a la juventudes, que empujan, luchan y construyen día a día un mejor Sinaloa para todas y para todos”, manifestó Bonilla Valverde.