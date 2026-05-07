$!Concluyen jóvenes ciclo en programa ‘Líderes 2026’ en la Casa del Maquío

El programa “Líderes 2026” llevó a cabo su clausura este jueves en la Casa del Maquío, en Culiacán, donde 20 jóvenes finalizaron un proceso de formación enfocado en liderazgo social y construcción de comunidad. La ceremonia reunió a participantes, familias, mentores y organizadores, quienes celebraron el cierre de cuatro meses de actividades, talleres y proyectos comunitarios impulsados por jóvenes sinaloenses.

Durante el evento, la directora de la Casa del Maquío, Carmina Medina, destacó que el programa buscó crear espacios seguros y de participación para las juventudes en medio del contexto que enfrenta la ciudad. “Ellos crearon esperanza y, sobre todo, una posibilidad de cambiar la realidad que hoy necesitamos para tener un mejor Culiacán, un mejor Sinaloa y un mejor México”, expresó.





















La segunda generación inició con 39 jóvenes inscritos y logró graduar a 20 participantes, explicó, quienes debían cumplir con asistencia, actividades comunitarias y el desarrollo de proyectos sociales. Indicó que durante el programa se realizaron más de 40 actividades, entre ellas ocho relacionadas con medio ambiente, cinco culturales, nueve enfocadas en civismo y 18 de emprendimiento.





















Además, reconoció el trabajo de los mentores que participaron de manera voluntaria acompañando a los jóvenes durante el proceso. En el área de emprendimiento participaron Alejandro de la Garza, Eunice Aguirre, Gustavo Rojas, Karla Quijada, Rocío Guerrero, Gina Patrón y Daniel Amparán Cázares. En el eje de medio ambiente participaron José Dehesa Mitre y Ruby Romero, mientras que en cultura colaboraron Adrián Espinoza, Adriana del Campo, Juan Carlos Beltrán, Rodolfo Romo, Yuridia Angulo y Victoria Tatto.

En temas de civismo y participación ciudadana participaron Manuel Clouthier, Norma Sánchez, Jesús Rojas Rivera y Miguel Calderón Quevedo, quienes acompañaron a los jóvenes durante los cuatro meses de actividades y desarrollo de proyectos sociales. En uno de los momentos los participantes entregaron un reconocimiento especial a Jesús Rojas Rivera, a quien señalaron como una figura cercana para el grupo y a quien eligieron como padrino de generación. En su mensaje, Rojas Rivera habló sobre la importancia de mantener espacios ciudadanos y de diálogo en medio de la situación que vive Culiacán. “En momentos tan difíciles como los que vive nuestra ciudad, espacios como este recuerdan la dignidad de las personas que se han ido, de las personas que se han quedado, de las que han cerrado su negocio, de las familias que la guerra ha descompuesto, pero también de la esperanza a futuro”, comentó.

Durante la ceremonia también se presentaron algunos de los proyectos sociales desarrollados por los jóvenes, enfocados en participación ciudadana, cultura, derechos humanos y trabajo comunitario. La directora de la Casa del Maquío adelantó que varios de estos proyectos podrían continuar durante el verano mediante pruebas piloto impulsadas por los propios participantes. Los jóvenes destacados compartieron además testimonios sobre lo que representó el programa en su vida personal y comunitaria. Alexa Herrera, integrante de esta segunda generación, aseguró que el espacio le permitió descubrir que todavía existen jóvenes interesados en transformar su entorno. “Es muy importante que sigamos teniendo espacios así donde nos podamos seguir desarrollando como jóvenes, imitar a otros jóvenes y alcanzar metas que se que podemos juntos”, expresó. En la parte final del evento, Carmina Medina reiteró que la Casa del Maquío continuará abierta como un espacio ciudadano para jóvenes y colectivos.