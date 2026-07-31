Concluyen más de 200 niños y niñas de Culiacán curso de verano 2026 del MIA

Con una obra de teatro y presentaciones artísticas, el Modular Inés Arredondo, en Culiacán, clausuró este viernes el Curso de Verano 2026 “MIA NioNs”, en el que participaron 205 niñas y niños durante tres semanas de actividades recreativas y educativas.

La directora del MIA, Brianda Cristal Murillo Meza, explicó que este año se estableció un límite de participantes con el objetivo de ofrecer una mejor atención a cada menor.

“Este año sí pusimos un límite. El año pasado fueron 250 niños y este año recibimos a 205. ¿Por qué ponemos un límite? Porque queremos darle pues esa atención personalizada a cada niño y que aprendan más, ¿no?”, expresó.

Durante el curso, explicó, los infantes recibieron clases de yoga, arte, teatro, danza y MIA Laboratorio, cuyos aprendizajes fueron presentados durante la ceremonia de clausura mediante una obra inspirada en los Minions y un bailable.

Murillo Meza destacó el ambiente que se generó entre los asistentes y el personal del museo.

“Fueron tres semanas llenas de diversión, llenas de nuevas amistades, porque la verdad es que todos los niños hicieron mucho match, se integraron muy bien y nosotros también con ellos”, indicó.

Asimismo, agradeció el trabajo de los instructores, el personal operativo y la confianza de los padres de familia.

“Estoy muy agradecida con todo el personal operativo del MIA porque cada quien pone su granito de arena para que este curso de verano se lleve a cabo... y sobre todo con los padres de familia, pues que ellos nos entregan lo más valioso que tienen cada día para que nosotros estemos enseñándoles”.

La directora señaló que la mayoría de los asistentes fueron de la zona urbana de Culiacán y atribuyó la baja participación de niños de sindicaturas a las dificultades de traslado, además de que la Dirección de Cultura ofreció cursos en esas comunidades.

“Yo no tengo el dato de que tengamos niños de sindicaturas, a lo mejor por el tema del traslado, de venir hasta acá... igual la dirección de Cultura tenía unos cursos de verano en cada sindicatura”, aseguró.

Agregó que el curso concluyó sin contratiempos y con el apoyo de un módulo de primeros auxilios instalado por la Secretaría de Bienestar para atender cualquier eventualidad.

Informó que el próximo Curso de Verano del MIA se realizará hasta el periodo vacacional de Semana Santa, mientras que durante el ciclo escolar continuarán las actividades de los viernes de Consejo Técnico.