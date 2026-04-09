Concluyen pagos de apoyo a productores de trigo en Sinaloa: Secretaría de Agricultura

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural concluyó el pago del apoyo federal extraordinario a productores trigueros de Sinaloa, informó el Secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.

Detalló que los productores recibieron un incentivo de 2 mil 250 pesos por tonelada, con el objetivo de alcanzar el precio de garantía de 7 mil 050 pesos por tonelada de trigo.

Explicó que los pagos fueron reanudados el pasado 25 de marzo y finalizaron tras diversas gestiones realizadas ante autoridades federales.

Bello Esquivel reconoció la coordinación con funcionarios federales para concretar la dispersión del recurso.

Destacó la participación del titular de Sader, Julio Berdegué Sacristán, así como del subsecretario Leonel Cota Montaño, quienes dieron seguimiento a las demandas del sector.

Indicó que estas acciones se realizaron en atención a las indicaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aseguró que el Gobierno de Sinaloa continuará con las gestiones ante la federación para fortalecer las condiciones de producción y comercialización agrícola.

Subrayó que el objetivo es consolidar políticas públicas que brinden certidumbre y estabilidad a los productores del Estado.