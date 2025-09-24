$!Concluyen revisión de auditorías de 2024 a entes públicos de Sinaloa

La Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa concluyeron la revisión de los resultados de auditoría 2024 de los entes públicos de Sinaloa.
Esto, como parte del proceso para que la comitiva comience el estudio de estos informes, y con ello elaborar dictámenes de aprobación y reprobación de los resultados.
En segunda reunión de trabajo, se analizaron las auditorías de 11 entes municipales y 10 entes estatales como parte del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2025.
La Auditora de Cumplimiento Financiero de la ASE, Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, presentó las auditorías financieras practicadas a organismos, como el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, los Sistemas DIF de Ahome y Culiacán, así como las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Navolato y Ahome.
El Programa de Auditorías de este año incluyó por primera vez, una auditoría de tipo forense aplicada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome, en la cual se detectaron observaciones como la presunta renta irregular de 42 vehículos al doble de su precio.
Asimismo, se realizó una auditoría financiera con enfoque al desempeño al Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.