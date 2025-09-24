$!Concluyen revisión de auditorías de 2024 a entes públicos de Sinaloa

La Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa concluyeron la revisión de los resultados de auditoría 2024 de los entes públicos de Sinaloa.

Esto, como parte del proceso para que la comitiva comience el estudio de estos informes, y con ello elaborar dictámenes de aprobación y reprobación de los resultados.

En segunda reunión de trabajo, se analizaron las auditorías de 11 entes municipales y 10 entes estatales como parte del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2025.