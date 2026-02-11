$!Concordia encabezó tasa de privación de la libertad en Sinaloa en diciembre de 2025

El municipio de Concordia registró en diciembre de 2025 la tasa más alta de privación de la libertad en Sinaloa, al alcanzar 96.4 denuncias por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media estatal, según el diagnóstico mensual del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El informe señala que durante diciembre de 2025 las tasas más altas por el delito de privación, que incluye desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, se presentaron en Concordia con 96.4, seguido de Angostura con 22.7, Navolato con 17.4, Elota con 10.8 y Mazatlán con 10.8 denuncias por cada 100 mil habitantes.
A nivel estatal y en medio de la crisis de seguridad derivada de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, en ese mes se contabilizaron 208 denuncias por privación, con una tasa de 6.87 por cada 100 mil habitantes, mientras que en todo 2025 se acumularon 2 mil 208 casos, equivalentes a una tasa anual de 72.94.
Este indicador permite comparar la incidencia delictiva entre municipios con diferente tamaño de población.
Esto significa que el número de casos se ajusta proporcionalmente a la cantidad de habitantes de cada municipio, por lo que una tasa alta refleja mayor impacto del delito en la población, independientemente del número total de denuncias.
Concordia entre las tasas más altas del año
Además de encabezar la incidencia en diciembre de 2025, Concordia se mantuvo durante el año entre los municipios con mayores tasas de privación de la libertad en la entidad:
En marzo registró una tasa de 8.0, ocupando el quinto lugar estatal; en abril alcanzó 28.1, colocándose en el primer lugar; en agosto reportó 16.1, ubicándose en el segundo lugar; en septiembre registró 24, en el tercer lugar y en octubre tuvo una tasa de 12, también en tercer lugar estatal.
Hallazgo de fosas en El Verde, Concordia
En la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, autoridades estatales y federales han localizado al menos seis fosas clandestinas desde enero de 2026, en operativos relacionados inicialmente con la desaparición de 10 trabajadores mineros en la zona serrana.
En el sitio se han recuperado cuerpos y restos humanos en distintos puntos, algunos vinculados al caso de 10 mineros desaparecidos en enero, de los cuales al menos cinco han sido identificados.
De acuerdo con la última información, hasta este miércoles 11 de febrero, suman 14 cuerpos localizados en este sitio.
Los trabajos han contado con participación de fuerzas federales, peritos y la Comisión Estatal de Búsqueda, en medio de exigencias de colectivos de familiares que han pedido mayor transparencia sobre los resultados de las investigaciones.
Cifras generales de homicidios en Sinaloa
El documento también reporta que en diciembre de 2025 se registraron 121 denuncias por homicidio doloso en Sinaloa, 22 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, con una tasa estatal de 3.99 por cada 100 mil habitantes.
Durante ese mes, las tasas municipales más altas se registraron en San Ignacio con 35.9, Concordia con 24.1, Navolato con 11.4, Culiacán con 8.1 y Elota con 1.8, todas por arriba del promedio estatal.
En el acumulado anual, Sinaloa reportó mil 653 denuncias por homicidio doloso en 2025, con una tasa de 54.60 por cada 100 mil habitantes, superior a la del año previo.
Robo de vehículo
Respecto al robo de vehículo, el Estado registró 511 denuncias en diciembre de 2025, lo que representó un aumento de 11 por ciento frente a diciembre de 2024, con una tasa estatal de 16.88 por cada 100 mil habitantes.
Los municipios con mayores tasas fueron Elota con 45, Concordia con 36, Navolato con 29, Escuinapa con 27 y Culiacán con 24 denuncias por cada 100 mil habitantes.
En el acumulado anual, Sinaloa registró 6 mil 851 denuncias por este delito en 2025, con una tasa de 226.33 por cada 100 mil habitantes.