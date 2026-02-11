$!Concordia encabezó tasa de privación de la libertad en Sinaloa en diciembre de 2025

El municipio de Concordia registró en diciembre de 2025 la tasa más alta de privación de la libertad en Sinaloa, al alcanzar 96.4 denuncias por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media estatal, según el diagnóstico mensual del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El informe señala que durante diciembre de 2025 las tasas más altas por el delito de privación, que incluye desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, se presentaron en Concordia con 96.4, seguido de Angostura con 22.7, Navolato con 17.4, Elota con 10.8 y Mazatlán con 10.8 denuncias por cada 100 mil habitantes.

A nivel estatal y en medio de la crisis de seguridad derivada de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, en ese mes se contabilizaron 208 denuncias por privación, con una tasa de 6.87 por cada 100 mil habitantes, mientras que en todo 2025 se acumularon 2 mil 208 casos, equivalentes a una tasa anual de 72.94.

Este indicador permite comparar la incidencia delictiva entre municipios con diferente tamaño de población.

Esto significa que el número de casos se ajusta proporcionalmente a la cantidad de habitantes de cada municipio, por lo que una tasa alta refleja mayor impacto del delito en la población, independientemente del número total de denuncias.