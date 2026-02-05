Concordia mantiene actividades normales pese a inseguridad asegura Alcalde

El Alcalde de Concordia, Óscar Zamudio, sostuvo que la población y el Gobierno Municipal continúan con sus actividades cotidianas y que existen condiciones para visitar el municipio, a pesar de los hechos de inseguridad registrados recientemente en la región.

Informó que en el municipio se mantiene un operativo con mil 190 elementos de corporaciones federales, desplegados para reforzar la seguridad y atender distintos frentes.

Zamudio insistió en que, pese a este escenario, el Municipio sigue funcionando de manera regular.

Indicó que las escuelas, centros de trabajo y dependencias municipales continúan operando con normalidad, y que los servicios públicos no se han suspendido.

“Se está trabajando de manera normal todo, los estudiantes se trasladan a las universidades, los trabajos están trabajando de manera normal, el Ayuntamiento está trabajando con los horarios normales, todo está trabajandose bien”, afirmó.

“Sí (hay condiciones para ir) los esperamos cuando gusten”.

La presencia de fuerzas federales se intensificó desde el pasado domingo, luego de que el Gobierno del Estado anunciara acciones extraordinarias por instrucciones del Gobierno federal.

Estas acciones están relacionadas, principalmente, con las labores de búsqueda de diez trabajadores mineros desaparecidos en Concordia.

Los mineros, empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, fueron privados de la libertad el pasado 24 de enero en el fraccionamiento La Clementina y hasta ahora no se ha informado sobre su paradero.

Sobre esto, el Alcalde dijo desconocer si la empresa minera canadiense continuaba operando con normalidad.

“Ese dato déjame checarlo”, respondió.

Sobre el tema del desplazamiento, señaló que la mayoría de las comunidades permanecen habitadas y bajo vigilancia de las autoridades.

Aunque dijo no contar con cifras exactas, aseguró que las personas que han dejado sus comunidades están recibiendo atención por parte de instancias estatales, en coordinación con la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable.

“Los estamos trabajando de manera coordinada con la secretaría de Sebides y se están atendiendo las necesidades ahí en el ayuntamiento también”, reiteró en dos ocasiones al ser cuestionado por la prensa.