Concordia tiene tres centros de salud cerrados por la violencia; suman cinco inoperantes en Sinaloa

Concordia es el municipio más afectado con tres centros de salud cerrados: el de El Palmito, La Petaca, y Pánuco; en Rosario no opera el que está ubicado en el poblado de Tebaira; y en Culiacán, el de la sindicatura de Baila.

Además de los cinco centros de salud inoperantes por la violencia, el IMSS-Bienestar reportó que hay tres centros de salud cerrados desde agosto del 2020 pero no por la crisis de seguridad, sino porque personal médico no quiere trasladarse a las zonas, o no son bien recibidos por los pobladores, informó a Noroeste, Julio César Quintero Ledezma, director de dicha dependencia en Sinaloa.

Las unidades cerradas corresponden a las comunidades de Santo Tomás y Tecuán, en el municipio de Badiraguato; así como la de Tecomate de La Noria, en Mazatlán.