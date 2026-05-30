Condena Diócesis de Culiacán profanación de templo en Higuera de Zaragoza; recuperan objetos sagrados

La Diócesis de Culiacán condenó y lamentó profundamente la profanación de la que fue víctima el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la comunidad de Higuera de Zaragoza, en Ahome.
A través de comunicado firmado por el vocero de la institución, el presbítero Saúl Norzagaray Flores, se informó que tras los hechos se dio aviso inmediato a la Policía Municipal de Ahome y se presentó la denuncia formal ante la Vicefiscalía en la Zona Norte para dar inicio a las investigaciones correspondientes.
La autoridad eclesiástica señaló que la carpeta de investigación ha mostrado avances significativos.
Gracias a un trabajo coordinado con las corporaciones policiales, se logró la recuperación de los objetos religiosos que habían sido sustraídos o vulnerados durante el incidente.
Entre las piezas recuperadas destaca el Sagrario, el cual, junto con los demás objetos de culto, ya fue entregado al párroco de la comunidad, el Padre Luis Alberto Robles.
La Diócesis aprovechó el espacio para agradecer la solidaridad y las oraciones de la sociedad civil y de la comunidad diocesana ante estos hechos que vulneran el sentimiento religioso de la zona.
Como respuesta a la profanación, se invitó a la feligresía a participar en una Celebración Penitencial, que incluirá la restitución del culto y la bendición del nuevo Sagrario.
Dicho acto será presidido por el Obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñones, este domingo 31 de mayo en el templo parroquial de Higuera de Zaragoza, en punto de las 16:00 horas.