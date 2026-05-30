Condena Diócesis de Culiacán profanación de templo en Higuera de Zaragoza; recuperan objetos sagrados

La Diócesis de Culiacán condenó y lamentó profundamente la profanación de la que fue víctima el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la comunidad de Higuera de Zaragoza, en Ahome.

A través de comunicado firmado por el vocero de la institución, el presbítero Saúl Norzagaray Flores, se informó que tras los hechos se dio aviso inmediato a la Policía Municipal de Ahome y se presentó la denuncia formal ante la Vicefiscalía en la Zona Norte para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

La autoridad eclesiástica señaló que la carpeta de investigación ha mostrado avances significativos.