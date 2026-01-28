Culiacán
Condena Gámez Mendívil agresión contra diputados locales en Culiacán

El Alcalde de Culiacán aseguró que el Ayuntamiento colabora con autoridades para dar con los responsables del ataque contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya
Noroeste/Redacción
28/01/2026 13:35
El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, condenó públicamente la agresión de la que fueron objeto los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya, y afirmó que el hecho no debe quedar impune.

A través de sus redes sociales, el Presidente Municipal expresó su rechazo a los hechos violentos y señaló que se mantiene atento a la evolución del estado de salud de los legisladores.

Gámez Mendívil informó que, desde el ámbito municipal, se colabora con el Grupo Interinstitucional para contribuir en las investigaciones y dar con los responsables de la agresión.

El Alcalde subrayó que cualquier acto de violencia debe ser investigado y sancionado conforme a la ley, reiterando que este caso, como otros similares, no debe quedar en la impunidad.

“Condenamos la agresión de la que fueron objeto los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya. Estamos atentos a la evolución de su salud. Como Municipio se colabora con el Grupo Interinstitucional para dar con los responsables. Este hecho, como todos donde hay violencia, no debe quedar impune”, puntualizó.

