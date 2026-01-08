Condena Gámez Mendívil asesinato de comisaria de Bachihualatito, en Culiacán

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, condenó y lamentó el asesinato de Mirna Karime, comisaria de la comunidad de Bachihualatito, ocurrido este jueves.

En entrevista con medios de comunicación durante el banderazo de inicio de una obra de pavimentación, Gámez Mendívil aseguró no se tenía conocimiento de amenazas en contra de la funcionaria.

Además, señaló que incluso se consultó con familias de la comunidad y autoridades cercanas, sin que existieran indicios previos de riesgo.

“Un hecho que condenamos y lamentamos profundamente a partir de ese momento hemos estado acompañando a la familia en todo lo que el sentimiento y todo lo necesario”.

“Estuvimos platicando con algunas familias de ahí de la misma comunidad, con la Diputada Eli Ruiz, que también es compañera de ahí, la conoce muy bien. Con el mismo Secretario de Seguridad Pública, con el Secretario Peñuelas, si en este periodo habíamos tenido conocimiento o ella había manifestado algo ahí medio, aunque hubiera sido tímido o algo y que suponiera una amenaza para su vida, pero no fue el caso”, afirmó.

El Presidente Municipal informó que, tras el homicidio, el Gobierno municipal ha estado acompañando a la familia de la comisaria en lo necesario y que el hecho ya forma parte de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado.

“En este momento forma parte de una carpeta de investigación y como autoridades municipales estamos atentos a lo que se requiera para efectos de coadyuvar y ayudar en lo que fiscalía estatal requiera para este caso esta investigación”, aseguró.

Respecto al proceso para nombrar a quien quedará al frente de la comisaría, explicó que será la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento la que sesione para determinar si se designa a una persona de manera interina, en tanto se realizan nuevas elecciones, tal como ocurre en sindicaturas y comisarías.

El Alcalde precisó que las comisarias y comisarios no son trabajadores del Gobierno municipal, sino representantes electos por sus comunidades mediante plebiscito, por lo que el procedimiento se rige por esta condición.