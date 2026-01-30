Condena Gámez Mendívil en sesión de Cabildo ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano

Al inicio de la sesión ordinaria de Cabildo de este viernes, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, condenó el ataque armado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, y expresó su respaldo institucional.

A nombre de las y los regidores que integran el Cabildo, el Presidente Municipal manifestó una “condena absoluta y enérgica” por la agresión, la cual calificó como repudiable.

Subrayó que la prioridad es la salud de los legisladores afectados.

“Reiterar nuestra condena, nuestra más absoluta y energética condena por la agresión repudiable de la que fueron objeto”, señaló.

“Esta es la prioridad y eso es lo que estamos atentos desde el día que ocurrieron los hechos”.

Gámez Mendívil destacó que ambos legisladores han buscado contribuir, desde sus respectivas responsabilidades públicas, al bienestar de Culiacán y de Sinaloa, en un contexto que, dijo, enfrenta retos y desafíos importantes.

“Siempre han buscado, desde sus trincheras, cómo contribuir a Culiacán, en Sinaloa. Es claro, que enfrentamos retos y desafíos. Por eso nuestra solidaridad”.

Asimismo, extendió el respaldo institucional al regidor por Movimiento Ciudadano Rigoberto Torres Ramos y a los familiares de los legisladores, a quienes refrendó el acompañamiento del Ayuntamiento de Culiacán.