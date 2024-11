Condena PAN Sinaloa proyecto de presupuesto 2025

El Partido Acción Nacional en Sinaloa condenó el proyecto de presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, debido a la reducción de recursos para áreas claves en la administración, para reforzar la dispersión de los programas sociales.

El grupo parlamentario del blanquiazul en el Congreso del Estado cuestionó el actuar de legisladoras y legisladores federales que representan a Sinaloa en el Congreso de la Unión, ya que consideran que éstos aprueban todas las propuestas sin revisar, cotejar o cuestionar.

“Están acabando con el recurso de la salud, están acabando con el recurso de la economía, de la seguridad, de la cultura en este presupuesto del 2025. Eso sí, priorizando sus programas sociales, que quede claro, algunos sirven y el PAN está a favor, pero otros no”, apuntó la Diputada y dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez.

“A ellos no les importa que aquí en Sinaloa hemos tenido el año peor en seguridad, no les importa que vayamos a una clínica y no tengamos un paracetamol, no les importa haberle quitado el presupuesto porque, aunque alcemos la voz, hagamos un llamado, con su mayoría artificial que tienen lo van a aprobar.

“Están de “levanta manos”, así, yo no he visto a ninguno, a ninguno. Eso sí, aquí atrás sí dicen “ah, está mal”, incluso el mismo coordinador del grupo parlamentario de Morena”, aseveró.

Refutó que el recurso proyectado para los programas sociales tengan como objetivo combatir el rezago social, sino que refirió que todo tiene vistas al proceso electoral del 2027.

“Ni ellos mismos se la creen, saben que está mal ese presupuesto, ¿cómo le van a hacer aquí en Sinaloa? Hay un recorte en el tema de agricultura, y lo saben perfectamente que dependemos en Sinaloa de la agricultura, ¿cómo le van a hacer?

“Lo único que le interesa a Morena son sus programas sociales, pero no porque le quieran hacer un bien a la gente, es porque los quieren tener controlados para el 2027, esa es la realidad, y ojalá despierten”, manifestó Roxana Rubio.

Por su parte, el Diputado Jorge Antonio González Flores, advirtió que existe un riesgo en la deuda que se contempla dentro de este presupuesto.

En torno a ello, cuestionó que haya deuda aún y cuando redujeron el recurso para 22 dependencias federales.

“México pretende ofrecer el servicio público, le gasto, a través de la deuda, y esto es muy difícil y muy peligroso, porque si México tiene proyectado tener un aumento en el 2 y 3 por ciento, cuando los organismos internacionales dicen que va entre el 1 y el 1.5 por ciento, pues la verdad como digo, resulta mucho, muy peligroso.

“¿Estamos bien en seguridad? ¿estamos bien en salud? ¿estamos bien en educación? ¿en cultura? ¿qué no le apostamos como una materia para la prevención social del delito?”, recriminó el Diputado Jorge Flores.