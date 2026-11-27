El Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa condenó el asesinato este viernes de Julio César Osuna Chaidez, regidor de Culiacán, y exigió a las autoridades competentes esclarecer el crimen y evitar que quede impune.
A través de un posicionamiento, el dirigente estatal del PVEM, Ricardo Madrid Pérez, expresó su consternación por el homicidio del edil del partido, a quien describió como un amigo y compañero comprometido con el trabajo por Culiacán y el País.
“Con firmeza y exigencia, demandamos enérgicamente a la autoridad competente el esclarecimiento de este deleznable acto de violencia que no debe quedar impune”, manifestó.
Madrid Pérez también expresó sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y militantes del partido ante la muerte de Osuna Chaidez.
En el mensaje, el dirigente estatal destacó el compromiso del regidor con la construcción de un mejor Culiacán y un mejor País, además de reconocer su labor dentro del partido.
El pronunciamiento se suma al emitido por Arturo Escobar, en representación de la dirigencia nacional del Partido Verde, tras el asesinato del edil.
“Lamento en lo más profundo y condeno enérgicamente el cobarde asesinato de nuestro compañero Julio Osuna, regidor del Partido Verde en Culiacán, Sinaloa”, publicó.
“Exigimos a las autoridades competentes actuar con absoluta diligencia y todo el rigor de la ley para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.
Julio César Osuna Chaidez se desempeñaba como regidor del Ayuntamiento de Culiacán por el PVEM. Su asesinato ocurre en medio de la crisis de violencia e inseguridad que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024.