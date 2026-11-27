El Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa condenó el asesinato este viernes de Julio César Osuna Chaidez, regidor de Culiacán, y exigió a las autoridades competentes esclarecer el crimen y evitar que quede impune.

A través de un posicionamiento, el dirigente estatal del PVEM, Ricardo Madrid Pérez, expresó su consternación por el homicidio del edil del partido, a quien describió como un amigo y compañero comprometido con el trabajo por Culiacán y el País.

“Con firmeza y exigencia, demandamos enérgicamente a la autoridad competente el esclarecimiento de este deleznable acto de violencia que no debe quedar impune”, manifestó.

Madrid Pérez también expresó sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y militantes del partido ante la muerte de Osuna Chaidez.

En el mensaje, el dirigente estatal destacó el compromiso del regidor con la construcción de un mejor Culiacán y un mejor País, además de reconocer su labor dentro del partido.