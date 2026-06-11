Condena PAS amenaza contra Diputada del PRI Paola Gárate; exige esclarecer los hechos

El Partido Sinaloense condenó los hechos ocurridos en el domicilio de la Diputada local por el PRI Paola Iveth Gárate Valenzuela, donde el pasado 10 de junio fue colocada una corona fúnebre, acción que ha sido interpretada públicamente como una amenaza en su contra.

A través de un posicionamiento, el PAS expresó su solidaridad con la Legisladora y señaló que cualquier acto de intimidación en la vida pública debe ser atendido con seriedad y responsabilidad por las autoridades competentes.

“El Partido Sinaloense expresa su solidaridad con la Diputada Paola Gárate ante el lamentable hecho registrado en su domicilio particular”, señaló.

El PAS destacó que entre sus principios se encuentra la construcción de un Sinaloa donde prevalezcan la seguridad, la convivencia, el respeto y la tranquilidad de las familias, por lo que consideró necesario que se investigue lo ocurrido.

Asimismo, sostuvo que la actividad política debe desarrollarse en un entorno de respeto, civilidad y seguridad para todas las personas que participan en la vida pública, independientemente de sus diferencias partidistas o ideológicas.

“Desde el PAS hacemos un llamado a que se esclarezca lo ocurrido y se garantice la tranquilidad de la Diputada, de su familia y de quienes ejercen una responsabilidad pública en Sinaloa”, indicó.

El partido agregó que la democracia requiere del debate, la pluralidad y la confrontación de ideas, pero rechazó cualquier acción que busque generar miedo o intimidación entre actores políticos.

La colocación de una corona fúnebre en el domicilio de la Diputada Paola Gárate generó diversas reacciones de condena por parte de representantes políticos y organizaciones, quienes han solicitado que el caso sea investigado para determinar responsabilidades.