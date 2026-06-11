Condena PRI Sinaloa agresión en domicilio de la Diputada Paola Gárate; exige justicia y protección

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa lanzó una enérgica condena tras los hechos de violencia ocurridos en el domicilio de la Diputada local Paola Iveth Garate Valenzuela, calificándolos como una agresión inaceptable que enturbia el panorama político y social de la entidad.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal priista subrayó que este tipo de actos de intimidación contra representantes populares no pueden normalizarse ni minimizarse en un estado ya golpeado por la violencia.

Exigió a las autoridades una investigación profesional y transparente que permita dar con los responsables del ataque, demandando que se aplique la ley sin que medien consideraciones políticas.

Asimismo, denunció lo que consideran una omisión por parte de los gobiernos de Morena y según el comunicado, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, ya había solicitado con anterioridad medidas de seguridad y protección para la legisladora sinaloense; sin embargo, aseguran que hasta el momento no ha existido una respuesta eficaz por parte de las instituciones de seguridad.

Para el PRI Sinaloa, el incidente no solo afecta la integridad de la Diputada y su familia, sino que representa un ataque a las libertades democráticas.

Informaron que la democracia se fortalece con diálogo, tolerancia, respeto y se debilita cuando aparecen la intimidación, el miedo y la violencia, sentenció el Comité Directivo en su comunicado.

Reiteró su respaldo total a Garate Valenzuela y su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, haciendo un llamado a que las instituciones garanticen la paz y la legalidad para toda la ciudadanía en estos momentos complejos en materia de seguridad que atraviesa el Estado.