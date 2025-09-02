Condena regidora de Culiacán desatención de Rocha a la realidad de Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya se mantiene ajeno a la realidad que atraviesa Sinaloa, condenó la regidora por el PRI Erika Sánchez Martínez,

La regidora de Culiacán lamentó la visita del Gobernador Rocha Moya a Palacio Nacional para acudir al informe de la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo, en medio de una serie de ataques a hospitales y una masacre en un nosocomio en la ciudad de Culiacán el pasado fin de semana, situación en la que no se han pronunciado las autoridades.

“Nos duele que el Gobernador vaya como el día de ayer a la Ciudad de México a presenciar este informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum y que diga que las cosas están mejorando en Sinaloa, no sé dónde vive. Definitivamente no está atento de lo que verdaderamente pasa aquí en Sinaloa”, reclamó Sánchez Martínez.

Señaló que en lo local las autoridades del Gobierno de Culiacán han externado su deseo de que termine la crisis de seguridad, pero no hay estrategias específicas.

“No queremos que confíen, queremos que se comprometan, que haya acciones contundentes en el tema de seguridad pública, que si los elementos que han enviado son insuficientes, pues que envíen más. Queremos ver a las autoridades que digan que se van a morir en la raya por nosotros. Es lo que no hemos visto”, dijo.