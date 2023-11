Ricardo Madrid Pérez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, condenó que la Universidad Autónoma de Sinaloa sea utilizada para proteger a sus funcionarios y ex funcionarios imputados por delitos relacionados a la malversación de recursos.

Emitió el posicionamiento luego de que el Poder Legislativo suspendió la reunión de trabajo agendada para este 29 de noviembre con el Gobernador Rubén Rocha Moya, debido a la toma del edificio del Congreso a cargo de integrantes de la UAS.

“Algo está mal cuando se utiliza por parte de estos funcionarios, que hoy están vinculados a proceso, y ex funcionarios que no quieren rendir cuentas, que utilizan a la Universidad como escudo para solapar o para generar presión a procesos jurisdiccionales, que se defiendan donde tiene que ser, en las instancias correspondientes”, declaró.

“El día que en lugar de defenderte en los tribunales ante esos presuntos actos de corrupción de estos funcionarios y ex funcionarios, lo haces tomando instalaciones públicas, lo haces afectando a los culiacanenses en su libre traslado, pues por supuesto que algo está mal”, sostuvo.

Subrayó que no están en contra de la libertad de expresión; no obstante, dijo que no permitirán que esto se traduzca en afectaciones a terceros, como el bloqueo a la circulación vial, ni aceptarán el uso de recursos públicos para realizar estos actos.

“Los recursos que son para la Universidad deben ser para la educación, para la preparación de los jóvenes, para la investigación, para la esencia de lo que es una Universidad, no para sacar a la calle esos recursos para hacer manifestaciones”, enfatizó.

Madrid Pérez lamentó la toma del Palacio Legislativo y posterior bloqueo del bulevar Pedro Infante, frente al Congreso, pues aseguró que esto perjudicó a la ciudadanía en sus rutinas.

Acerca de la seguridad, precisó que desde la Mesa Directiva podían solicitar apoyo de la fuerza pública, pues conocían de esta movilización desde el 17 de noviembre, sin embargo, no lo hicieron porque consideraron que sería caer en provocaciones.

“Nosotros no podemos actuar en razón de amenazas, no podemos actuar en razón de posicionamiento o de discursos donde se hable de que se tomarán las instalaciones, nosotros apelamos a nuestro trabajo, a nuestra responsabilidad”, respondió.

Precisó que el periodo para llevar a cabo la sesión del Segundo Informe de Labores del Gobernador tiene como fecha límite el 31 de enero del 2024, por lo que revisarán cuál fecha les permite hacerlo.