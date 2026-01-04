$!Condenan culiacanenses ‘agresión criminal’ contra Venezuela; temen que ocurra en México

Bajo la consigna de defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos y repudiar las recientes acciones militares de Estados Unidos, integrantes del Frente Nacional Antiimperialista de Sinaloa se reunieron este domingo para manifestarse en la plazuela Álvaro Obregón.

Durante la reunión, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, centró su discurso en la defensa del derecho internacional y la soberanía de los pueblos frente a la intervención militar en Venezuela.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. La comisión reitera sus llamados sucesivos para que en Venezuela se reconstituya la institucionalidad democrática y el restablecimiento de los principios del Estado de derecho”, compartió Loza Ochoa.

El objetivo central del encuentro este domingo 4 de enero fue condenar lo que calificaron como una agresión criminal contra Venezuela y advirtieron sobre el riesgo de una intervención similar en México.