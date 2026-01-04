$!Condenan culiacanenses ‘agresión criminal’ contra Venezuela; temen que ocurra en México

Bajo la consigna de defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos y repudiar las recientes acciones militares de Estados Unidos, integrantes del Frente Nacional Antiimperialista de Sinaloa se reunieron este domingo para manifestarse en la plazuela Álvaro Obregón.
Durante la reunión, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, centró su discurso en la defensa del derecho internacional y la soberanía de los pueblos frente a la intervención militar en Venezuela.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. La comisión reitera sus llamados sucesivos para que en Venezuela se reconstituya la institucionalidad democrática y el restablecimiento de los principios del Estado de derecho”, compartió Loza Ochoa.
El objetivo central del encuentro este domingo 4 de enero fue condenar lo que calificaron como una agresión criminal contra Venezuela y advirtieron sobre el riesgo de una intervención similar en México.
Según los organizadores, la movilización responde a los ataques ocurridos recientemente en Caracas, capital de Venezuela, fuerzas militares estadounidenses bombardearon la ciudad y secuestraron al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
Enrique Díaz Terán, representante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa e integrante del frente, señaló que estas acciones forman parte de una política “guerrerista y armamentista” encabezada por el gobierno del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
También advirtió que México debe estar en alerta, pues los intereses de Estados Unidos sobre los recursos naturales, como el petróleo y los minerales, representan una amenaza latente para la seguridad nacional.
“Estamos aquí en este acto de solidaridad y de autodefensa de nuestro pueblo mexicano, porque seguramente, como lo ha dicho Trump, seguimos Colombia o México”, manifestó Díaz Terán.
La movilización no solo buscó el respaldo para Venezuela, sino que también manifestó solidaridad con los pueblos de Colombia, Cuba y Palestina, este último ante los ataques y masacres que ha sufrido su población civil.
Los manifestantes acusaron al gobierno de Trump de actuar con impunidad y de ser, en sus palabras, los principales narcoterroristas que arman bandas criminales para desestabilizar regiones.
En la organización de este frente participaron diversas organizaciones sociales, entre las que destacó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.
También se invitó a los ciudadanos a participar en el movimiento.