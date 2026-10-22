$!Condenan Diputadas ataque a conductor que trasladaba estudiantes en Escuinapa

Diputadas de oposición en el Congreso de Sinaloa condenaron el ataque armado contra el conductor de un transporte urbano que trasladaba estudiantes hacia sus centros escolares en Escuinapa, ocurrido la mañana de este jueves. Las Legisladoras advirtieron que este tipo de hechos pone en riesgo a niñas, niños y jóvenes, quienes quedan expuestos a situaciones de violencia durante sus actividades cotidianas. La Diputada del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, cuestionó las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades, al considerar que no han sido suficientes para proteger a la población.

También expresó su solidaridad con las madres y los padres de familia, quienes, señaló, ahora enfrentan la preocupación de que sus hijos lleguen con bien a la escuela ante el contexto de violencia que vive la entidad. “Es lamentable, es triste, es decepcionante, pobres padres, la verdad es que yo los compadezco mi solidaridad con ellos e insisto ¿Qué más tiene que pasar para que toquemos fondo? han matado muchísimos menores en esta guerra en todo el estado”, expresó. La Legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Irma Moreno Ovalles, indicó que no es la primera ocasión en que jóvenes quedan expuestos a hechos de alto impacto.

Aunque reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad, consideró que, mientras no exista una estrategia efectiva, continuarán registrándose situaciones de este tipo, que calificó como lamentables. “El que las autoridades salgan y digan que no hubo ningún herido, eso no es para celebrarlo, que al final de cuentas claro que hay una herida también en temas psicológico porque a esos jóvenes qué tratamiento les van a dar después de haber vivido un acontecimiento de esa magnitud”, mencionó. La Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, lamentó lo ocurrido y sostuvo que la protección de las infancias debe ser una prioridad en Sinaloa.