https://www.noroeste.com.mx/binrepository/832x467/32c0/768d467/none/12707/LWGW/screenshot-2025-08-19-at-08-59-56-l_1-11052406_20250819090034.png

Culiacán | Gobierno

Conferencia semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya

Encuentro del Mandatario estatal con representantes de los medios de comunicación