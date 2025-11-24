https://www.noroeste.com.mx/binrepository/829x460/31c0/768d460/none/12707/GWBL/screenshot-2025-11-24-at-08-59-27-l_1-11904745_20251124090002.png

Culiacán | Gobierno

Conferencia Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya

Encuentro del Mandatario estatal con representantes de los medios de comunicación