El ex Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, que llegó a la Centro de Justicia Penal para afrontar la audiencia inicial por presunto desempeño irregular de la función pública, manifestó estar confiado en que habrá justicia.

“Venimos con toda la convicción de, en la medida que el mismo proceso va dando oportunidad, pues demostrar con documentos o de la manera pertinente la inocencia de los cargos”, declaró Guerra Liera.

“Yo confío que la justicia salga avante, que se dictamine de acuerdo a la razón, a los hechos”, dijo.

Respecto a las reiteradas quejas del actual Rector, Jesús Madueña Molina, sobre una persecución política por parte del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, mencionó no tener la misma sensación.

“En lo personal no me siento perseguido por el Gobernador o por alguna instancia, creo que son procesos normales que hay que atender y que tiene la oportunidad de demostrar documentalmente o con hechos tu verdad”, respondió el ex Rector hoy citado a audiencia.

A su vez, tampoco considera que las autoridades judiciales estén coludidas, a diferencia de lo expresado por Madueña Molina.