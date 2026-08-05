Confía Gerardo Vargas ser finalista en proceso interno de Morena pese a procesos legales que enfrenta

Gerardo Vargas Landeros aseguró que será incluido entre los finalistas del proceso interno de Morena para definir a la persona que coordinará la defensa de la cuarta transformación y soberanía nacional en Sinaloa, pese a los procesos legales que enfrenta.

El ex Alcalde de Ahome afirmó que sus derechos políticos permanecen vigentes al interior del partido.

-¿No le afectarán los procesos que enfrenta en tribunales?

“No, mis derechos políticos están perfectamente vigentes y además constitucionalmente, con justa razón”, aseguró.

El pasado miércoles, un juez del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmó la vinculación a proceso dictada contra el ex Alcalde de Ahome, luego de que promoviera un amparo para revisar esa determinación.

La resolución mantuvo vigente el proceso penal por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, derivado de una acusación de la Fiscalía General del Estado relacionada con la adjudicación directa de un contrato de arrendamiento de 126 unidades automotrices para la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Ahome por 171 millones de pesos.

“Morena, dijo que todos tenemos que pasar filtros. Todos, no nomás Gerardo Vargas”.

“Estoy seguro, no tengo ninguna duda, que dentro de los tres hombres va a estar Gerardo Vargas”, afirmó.

Vargas Landeros señaló que actualmente realiza recorridos por distintos municipios del estado, donde, dijo, ha encontrado aceptación entre la población debido a los años que ha dedicado a recorrer Sinaloa.

“Hemos encontrado muy buena aceptación con la gente, son muchos años de recorrer Sinaloa, la gente nos conoce, la gente sabe quiénes somos, qué hemos hecho por Sinaloa y qué hemos aportado a nuestro estado”, comentó.

Sobre las condiciones del proceso interno, afirmó que hasta el momento existe “piso parejo” entre quienes participan y confió en que esa situación continúe durante las siguientes etapas.

“Hasta el día de hoy sí y estoy seguro que va a continuar. Eso es lo que pedimos ahora que estuvimos en la reunión de México con la dirigencia nacional, que se respetara la posición de cada uno de los que estamos participando en este proceso”, dijo.

Ante la posibilidad de buscar una candidatura por otra fuerza política en caso de no resultar elegido por Morena, Vargas Landeros descartó esa opción y aseguró que mantiene un compromiso con el partido.

“No, por ningún motivo. Yo tengo un compromiso muy claro, muy real”, respondió.

Afirmó que su respaldo al proyecto del partido viene desde años atrás y recordó su apoyo a la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde la etapa de precampaña.

“Soy de los poquitos, muy poquitos contados sinaloenses que nos la jugábamos con ella desde la precampaña hasta su candidatura y su triunfo”, señaló.

También rechazó tener un “plan B” en caso de no ganar el proceso interno y reiteró que permanecerá dentro de Morena.

“No tengo ningún plan B, al contrario, me refuerzo y reitero mi compromiso con mi partido, con Morena. Estoy seguro que las cosas se van a hacer bien y que la decisión del pueblo de Sinaloa se va a respetar”, expresó.

Cuestionado sobre si los procesos relacionados con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya podrían afectar su participación, Vargas Landeros afirmó que son asuntos separados y que el mandatario no forma parte del proceso interno.

“Son cosas muy diferentes, el proceso que estamos viviendo no tiene nada que ver esta persona con el movimiento, es un proceso para la sucesión, para seguir contando con la coordinación estatal y el segundo piso de la Cuarta Transformación”, declaró.

Añadió que ni Rocha Moya ni otros actores vinculados a ese tema participan en la definición interna de Morena.

Señaló que espera que no ocurra algo similar a lo sucedido en 2021, cuando, dijo, quien no ganó la encuesta terminó representando al partido, y afirmó que Sinaloa no puede permitirse “otro descuido” de ese tipo.