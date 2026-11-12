Confía Gobernadora en que nuevo Hospital General de Guamúchil inicie obras en 120 días

El anuncio de que la construcción del nuevo Hospital General de Guamúchil deberá comenzar en un plazo máximo de 120 días fue recibido como una buena noticia por la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, quien señaló que el proyecto permitirá atender una necesidad de salud que permanece pendiente en la región.

Recordó que desde hace varios meses dejó de funcionar el inmueble donde operaba el antiguo Hospital General, debido a condiciones señaladas por Protección Civil, situación que obligó a buscar alternativas para garantizar la atención médica de la población.

“Ya sabíamos que esto se venía planeando, pero que ya se da el anuncio de que en máximo 120 días tendría que arrancar la obra, pues es una muy buena noticia”, expresó.

Domínguez Nava explicó que, ante la suspensión de los servicios en el antiguo hospital, se ha trabajado para que las familias que requieren atención médica puedan acudir a unidades hospitalarias ubicadas en Mocorito y Angostura.

Aseguró que el Gobierno estatal continuará respaldando a los pacientes de la región mientras se concreta la construcción del nuevo inmueble, con el propósito de evitar que la falta de instalaciones hospitalarias represente un obstáculo para recibir atención.

La Gobernadora señaló que el acompañamiento a las familias continuará durante el proceso de construcción, mientras se espera que el proyecto anunciado por el Gobierno Federal avance conforme a los plazos establecidos.