Confiamos en la inocencia de Rocha; hay gobernabilidad en Sinaloa: Yeraldine Bonilla

Tras ser designada como Gobernadora interina, Yeraldine Valverde Bonilla aseguró que en Sinaloa hay condiciones de gobernabilidad. Asimismo expresó confianza en la inocencia del mandatario con licencia, Rubén Rocha Moya ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

En su primera entrevista ante medios de comunicación al salir del recinto legislativo, dijo que no habrá cambios inmediatos en el gabinete.

Señaló que los funcionarios actuales se mantendrán por ahora.

Añadió que continuarán las conferencias semanales conocidas como “Semaneras”.

Indicó que desde este momento asume funciones como titular del Ejecutivo estatal.

“Por el momento no vamos a hablar de cambios hasta el momento se mantienen... se van a mantener las Semaneras... hoy inicio ya como Gobernadora interina en el estado de Sinaloa... hay gobernabilidad en el estado de Sinaloa, se mantendrán los trabajos... confiamos en la inocencia del Gobernador del doctor Rubén Rocha Moya”, respondió.