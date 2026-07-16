Confíe abre convocatoria del Premio al Mérito Científico 2026; otorgará reconocimiento y 100 mil pesos

La Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa abrió la convocatoria del Premio al Mérito Científico 2026 “Doctor César Abelino Ordorica Falomir”, con el propósito de reconocer la trayectoria y las contribuciones de investigadores y tecnólogos que hayan generado un impacto relevante en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la entidad.

El director general de Confíe, Samuel Octavio Ojeda Gastélum, explicó que este reconocimiento busca fortalecer el desarrollo del conocimiento y visibilizar el trabajo de quienes aportan soluciones a problemáticas de interés para Sinaloa mediante la investigación y la innovación.

“Esta convocatoria forma parte de una tradición, forma parte de una iniciativa que desde Confíe se ha generado orientada en un objetivo fundamental: ponderar el desarrollo y reconocimiento a lo mejor que se ha granado en el campo del desarrollo de los saberes en Sinaloa”, expresó.

Agregó que el premio representa un reconocimiento formal a los mejores esfuerzos científicos que se desarrollan en la entidad y una estrategia para incentivar la generación de conocimiento.

El director de Fomento a la Investigación Científica de Confíe, Alberto Kousuke de la Herrán Arita, informó que podrán ser postulados investigadores y tecnólogos sinaloenses adscritos a instituciones de educación superior, centros de investigación o empresas públicas y privadas con domicilio en el estado, siempre que formen parte del Sistema Sinaloense de Investigadores(as) y Tecnólogos(as) (SSIT).

Las candidaturas deberán acreditar una trayectoria sobresaliente mediante resultados científicos, tecnológicos o de innovación, así como actividades de formación de recursos humanos, vinculación y divulgación científica con beneficios para la sociedad sinaloense.

Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través del portal de Confíe y deberán incluir la documentación establecida en la convocatoria, entre ella el Currículum Vitae Confíe, oficio de postulación, carta de aceptación, constancia laboral, evidencia de pertenencia vigente al SSIT, documentación de identidad, un portafolio de evidencias y una semblanza de las contribuciones realizadas durante los últimos 10 años.

El registro de propuestas permanecerá abierto del 10 de julio al 14 de agosto de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer a partir del 31 de agosto, una vez concluido el proceso de evaluación.

La persona ganadora recibirá una medalla de oro, un reconocimiento oficial y un estímulo económico de 100 mil pesos. La ceremonia de premiación será anunciada posteriormente.

Confíe convocó a universidades, centros de investigación, academias, colegios de profesionistas, asociaciones científicas y empresas a postular a las y los investigadores cuya trayectoria haya contribuido al fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en Sinaloa.