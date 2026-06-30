Confíe defiende con argumentos científicos la seguridad ambiental de la planta de amoniaco de Topolobampo

La Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (Confíe) reunió a investigadores, especialistas y autoridades estatales para respaldar, con argumentos científicos, la viabilidad ambiental y las medidas de seguridad de la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo.

Durante el conversatorio técnico “Planta de amoniaco: seguridad y responsabilidad ambiental”, el director general de Confíe, Carlos Karam Quiñones, afirmó que el objetivo fue contribuir a una discusión pública sustentada en evidencia científica frente a la polémica que ha rodeado al proyecto.

Señaló que la ciencia debe ser la base para comprender los procesos ecológicos y ambientales, y consideró que el debate público ha estado marcado por “imprecisiones y medias verdades”, por lo que llamó a privilegiar información técnica para analizar un proyecto estratégico para el desarrollo industrial de Sinaloa.

Como parte del encuentro, el investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Federico García Páez, explicó que entre el 70 y el 80 por ciento del amoniaco producido en el mundo se utiliza para fabricar fertilizantes nitrogenados, indispensables para la agricultura y la seguridad alimentaria.

Reconoció que una planta de este tipo genera impactos relacionados con emisiones, consumo de agua, uso de suelo y descargas térmicas; sin embargo, sostuvo que estos pueden reducirse mediante tecnologías de mitigación, programas de restauración ambiental, monitoreo permanente y sistemas de protección para la fauna.

El especialista añadió que México requiere producir amoniaco para disminuir la dependencia de fertilizantes importados y avanzar hacia procesos de descarbonización, al considerar este compuesto como un insumo estratégico para diversas industrias.

Por su parte, la directora de Sistemas Integrales del Medio Ambiente (SIMA), Gabriela Cedillo Ponce, expuso que la planta cuenta con mecanismos de ingeniería, instrumentación, capacitación y mantenimiento para prevenir riesgos ambientales y operativos, además de cumplir con los estudios de impacto y riesgo exigidos por la normatividad.

“La planta está blindada tanto en la cuestión de ingeniería, de instrumentación, de capacitación y mantenimiento”, aseguró.

El conversatorio concluyó con la participación del secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, quien afirmó que proyectos de esta magnitud deben debatirse de manera permanente con la sociedad, incluso cuando presentan un alto grado de avance.

El funcionario destacó que, además del componente ambiental, el proyecto representa una oportunidad económica al estimarse la generación de mil empleos directos y mil 800 indirectos.

Al encuentro asistieron representantes de universidades e instituciones de investigación como la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma Indígena de México, la Universidad Tecnológica y Politécnica del Valle del Carrizo, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y el Instituto Tecnológico Superior de Guasave.