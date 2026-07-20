Confíe mantiene abierta convocatoria del Premio Eustaquio Buelna a la Mejor Tesis de Posgrado 2026

La Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa mantiene abierta la convocatoria del Premio Eustaquio Buelna a la Mejor Tesis de Posgrado 2026, con el propósito de reconocer las investigaciones más destacadas de maestría y doctorado en los ámbitos científico, tecnológico y de innovación, realizadas por estudiantes vinculados con la entidad.

El director de Fomento a la Investigación Científica de Confíe, Alberto Kousuke De la Herrán Arita, explicó que este reconocimiento forma parte de las acciones para fortalecer la investigación en Sinaloa y visibilizar el trabajo que realizan los estudiantes de posgrado.

“El propósito es reconocer y visibilizar el trabajo que realizan nuestros estudiantes de posgrado en el Estado de Sinaloa, porque muchas veces no dimensionamos el gran trabajo que realizan los estudiantes. Muchas veces nos enfocamos nada más en la labor que realizan los investigadores, pero parte de ese trabajo es derivado del estudio que realizan estos estudiantes de posgrado”, señaló.

Destacó que quienes hoy cursan estudios de posgrado serán los responsables de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la entidad en los próximos años.

“Al final de cuentas ellos son el futuro de Sinaloa y quienes van en el futuro próximo a llevar la batuta en materia de ciencia, tecnología e innovación”, expresó.

La convocatoria está dirigida a personas que hayan obtenido el grado de maestría o doctorado durante 2025 en programas registrados en el entonces Programa Nacional de Posgrados de Calidad o en el Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Además, deberán acreditar residencia en Sinaloa y que su investigación haya sido desarrollada en el estado bajo la dirección de un integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores(as) y Tecnólogos(as).

Las tesis participantes deberán corresponder a investigaciones científicas, tecnológicas o sociales realizadas durante 2025, cuyos trabajos de campo o actividades de investigación se hayan efectuado en territorio sinaloense, incluida su zona marina adyacente, privilegiando proyectos que contribuyan al desarrollo regional.

Kousuke De la Herrán Arita informó que las propuestas serán evaluadas por especialistas designados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa, quienes tomarán en cuenta criterios como la originalidad, el rigor metodológico y la relevancia de los resultados obtenidos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer a partir del 31 de agosto a través del portal oficial de Confíe.

Las tesis ganadoras recibirán un estímulo económico de 50 mil pesos en la categoría de doctorado y de 30 mil pesos en la categoría de maestría, además de un reconocimiento para las y los directores de tesis.

El director de Fomento a la Investigación Científica invitó a las y los egresados que cumplan con los requisitos a participar en la convocatoria, al considerar que el Premio Eustaquio Buelna es uno de los principales mecanismos con los que el Gobierno del Estado impulsa la excelencia académica y la generación de conocimiento para atender los retos de Sinaloa.