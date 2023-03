Respecto a su sentir con respecto a la Quema del Mal Humor dentro del Carnaval de Mazatlán, en donde se quemó una figura en su representación, Benítez Torres también prefiero no opinar.

“No voy a declarar nada de ese tema. No voy a tocar de ese tema”, comentó.

Los hechos por los que se le acusa a Benítez Torres de la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública corresponden a su periodo al frente del Ayuntamiento de Mazatlán, cargo que dejó en octubre de 2022 para aceptar la Secretaría de Turismo estatal ofrecida por el Gobernador.

En esta primera audiencia los abogados defensores pidieron una prórroga aplazar la audiencia inicial, señalando que necesitaban tiempo para estudiar el expediente que armó la Fiscalía y así armar una defensa.

El juez accedió la petición y la audiencia inicial se reprogramó para el 12 de abril, debido a que el expediente consta de 29 mil 992 páginas repartidas en 27 tomos.

En octubre de 2022 la Auditoría Superior del Estado interpuso una denuncia penal contra Benítez Torres por presunto daño a la hacienda pública del Municipio de Mazatlán debido a contrato con Azteca Lighting, que representó 60 millones 880 mil 730 pesos para la compra de 2 mil 139 luminarias.

El contrato se adjudicó de manera directa y representaba un gasto de 400 millones de pesos, sin embargo este fue cancelado debido a la investigación.

Además de “El Químico” Benítez, también se presentaron a la audiencia en calidad de señalados el ex Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Javier Alarcón Lizárraga; el ex Director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio; el ex Oficial Mayor, Javier Lira González; y el ex Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.