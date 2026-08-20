‘Confío en su inocencia’: Víctor Corrales tras detención de su hijo

El Diputado local por el Partido Sinaloense Víctor Antonio Corrales Burgueño manifestó su confianza en la inocencia de su hijo, Fausto Corrales Burgueño, quien fue detenido este miércoles 19 de agosto en la Ciudad de México por su presunta implicación en el delito de encubrimiento relacionado con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Tras su asistencia a la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa, el Legislador dijo estar sorprendido por la detención, pero señaló que confía en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes y permitirán esclarecer los hechos.

Corrales Burgueño explicó que su hijo residía en la Ciudad de México, aunque también visitaba Sinaloa, por lo que descartó que estuviera evadiendo a la justicia.

“Sí estoy sorprendido y también cansado de tanto tiempo de espera para que esta situación de alguna manera tenga resultados, y nosotros confiamos en que las autoridades así lo habrán de hacer”, expresó.

El Diputado también señaló que esas son las únicas declaraciones que puede hacer por el momento, ya que prefiere mantenerse al margen y esperar a que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

“Eso es lo que yo puedo decir al respecto, no puedo hacer más conjeturas y aventurar juicios, y sí les pido comprensión en ese sentido”, expresó.

Corrales Burgueño agregó que continuará con sus funciones como Diputado y permanecerá en el Congreso de Sinaloa, mientras se desarrolla el proceso legal de su hijo.

Fausto Corrales Burgueño fue detenido este 19 de agosto por su presunta implicación en el delito de encubrimiento relacionado con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Además, se le señala por presuntas inconsistencias en sus declaraciones dentro de la investigación.