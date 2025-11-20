Confirma Alcalde de Culiacán nueve bajas en la Policía Municipal

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizó nueve bajas recientes dentro de la corporación.

Aseguró que no existe un despido masivo de agentes y que los movimientos responden a procesos internos y lineamientos de permanencia.

El Presidente Municipal explicó que la información que recibió coincide con el comunicado emitido por la SSPyTM, en el que se precisa que las nueve separaciones ocurrieron por incumplimiento de requisitos de control, evaluación y confianza establecidos a nivel nacional.

“Hubo una baja de nueve compañeros, la misma Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal así hizo el comunicado. Si hubiera alguna situación así como la que dicen que se señala... pues hay todo un proceso para revisar si es de manera debido o indebida”, dijo.

Añadió que estos procedimientos recaen en decisiones internas del propio titular de la corporación.

Gámez Mendívil indicó que tuvo conocimiento general de los casos, aunque no del detalle específico de cada uno.

Sostuvo que la corporación mantiene procesos para determinar si existe incumplimiento y actuar conforme a la ley.

También informó que la administración continúa incorporando nuevos elementos para fortalecer la plantilla.

Recordó que hace un mes ingresaron 33 policías municipales y que un grupo adicional de más de 30 cadetes está próximo a graduarse en diciembre.

Un tercer bloque de aspirantes está en formación para iniciar cursos en la academia.

“Sabemos que no va a ser suficiente este número. Por eso, en 2026 considero un presupuesto importante para tener una convocatoria abierta y permanente durante todo el año para ir formando estos grupos”, afirmó.

Sobre otras salidas, detalló que existen elementos que han solicitado su jubilación o jubilación anticipada, trámites que se desarrollan y se siguen conforme lo establece la ley, mientras que los agentes dados de baja dejan de tener relación laboral con el Ayuntamiento.

“Cuando son dados de baja terminan su relación laboral con el Ayuntamiento”, señaló.

Gámez Mendívil afirmó que no tenía conocimiento de alguna inconformidad o manifestación de policías relacionada con estas bajas.

Estas declaraciones se dan luego de que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitiera un comunicado rechazando la versión de un presunto despido masivo de más de 50 agentes y confirmando únicamente nueve bajas recientes por lineamientos de control y confianza.