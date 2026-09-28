Confirma Alcaldesa Feria Internacional del Libro de Culiacán para noviembre

La Feria Internacional del Libro de Culiacán sí se realizará este año y está contemplada tentativamente del 7 al 15 de noviembre, informó la Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Señaló que actualmente se trabaja en la elaboración del proyecto y programa de actividades, por lo que posteriormente se dará a conocer de manera formal.

“Es más o menos como para el 7 al 15 de noviembre. Es la fecha que traemos, igual estamos valorando, pero de que se va a llevar a cabo, sí se va a llevar a cabo”, afirmó.

La Alcaldesa destacó la importancia de mantener los espacios culturales para niñas, niños, jóvenes y ciudadanía, pese a la contingencia que atraviesa el municipio.

“Sabemos que atravesamos por una contingencia que estamos también todos los días trabajando para salir adelante”, expresó.

Añadió que el Ayuntamiento busca continuar recuperando espacios públicos y generar actividades culturales con participación ciudadana.

La Feria Internacional del Libro se realizará después de los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, que han incluido más de 80 actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad.