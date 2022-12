Confirma Gobernador que auto oficial atropelló a mujer

Sobre el trabajo que se está realizando desde Gobierno y que es el mismo que promueve la prevención de homicidios culposos derivados de accidentes viales, el Gobernador dijo que se estará buscando implementar mejores condiciones en los cruces y puentes peatonales para que realmente sean utilizados.

“Veníamos comentando eso precisamente, porque ahorita me fijé como pasa la gente en la USE y estamos pensando en el diseño de unos puentes que realmente los use la gente, si les pones escaleras la gente no los usa, entonces estamos pensando unas rampas para que nos dé mayor facilidad que la gente los use, entre otras cosas. Estuvo Protección Civil con nosotros y estamos armando una estrategia”, comentó.

Este martes se registró la muerte de una mujer de 56 años, originaria del municipio de Guasave.

La mujer fue identificada como Rosalina “N”, su cuerpo fue reclamado por sus familiares tras el accidente registrado en las cercanías de un centro comercial.