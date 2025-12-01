Confirma Gobernador que serán $150 millones en penales

El Gobierno estatal destinará 150 millones de pesos a los Centros Penitenciarios de Sinaloa durante 2026, informó este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia de prensa semanal.

La mayor parte del monto será para el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que recibirá 100 millones de pesos para trabajos de rehabilitación de infraestructura.

Según explicó el Mandatario, el penal de Aguaruto requiere intervenciones estructurales debido a deterioros en distintas áreas, por lo que alrededor de 80 millones de pesos se aplicarán específicamente en mejorar las condiciones internas del edificio, incluyendo el subsuelo, celdas y espacios operativos.

El Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, recibirá 30 millones de pesos, mientras que el penal Goros II, en Ahome, tendrá una asignación de 20 millones de pesos para obras de infraestructura.

Adicional a estos recursos, Rocha Moya anunció una inversión complementaria de 50 millones de pesos para fortalecer la vigilancia y equipamiento del sistema C4i.

También dio a conocer que el Estado incrementará el salario del personal de custodia y contratará a 50 nuevos custodios para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.

Los recursos forman parte de un nuevo crédito por hasta 2 mil 200 millones de pesos que el Gobierno de Sinaloa proyecta solicitar.

Este financiamiento contempla no solo el fortalecimiento del sistema penitenciario, sino también proyectos de infraestructura pública, construcción y rehabilitación de parques y jardines estatales, así como obras en el sector educativo.

Con esta proyección, el Gobierno estatal estima avanzar durante 2026 en la mejora de las instalaciones penitenciarias y en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y operativas de los sistemas de seguridad.