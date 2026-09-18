Confirma Gobernadora de Sinaloa cambio de sede para encuentro con Sheinbaum en Culiacán

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, confirmó el cambio de sede del encuentro que encabezará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo 20 de septiembre en Culiacán.

El evento, que inicialmente había sido anunciado en el Parque Culiacán 87, ahora se realizará a las 13:30 horas en las instalaciones de la Feria Ganadera, de acuerdo con la nueva convocatoria difundida por autoridades.

Domínguez Nava publicó este viernes la nueva invitación a través de sus redes sociales, en la que convocó a los sinaloenses a acompañar a Sheinbaum en el encuentro.

“La rendición de cuentas al pueblo, principio fundamental de los gobiernos de la transformación”, compartió.

El cambio de sede se da después de que la propia Domínguez Nava había confirmado apenas el miércoles que el encuentro se realizaría en el Parque 87.

La actividad forma parte de la gira nacional que realiza Sheinbaum para presentar los resultados de su segundo año de Gobierno.