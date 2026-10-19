Confirma Graciela Domínguez renuncia del director del SATES; revisan cambios en el Gabinete

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, confirmó la renuncia de José Carlos Cárdenas Mellado, director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, y señaló que el Gobierno estatal deberá designar a una persona responsable de la dependencia.

“Lo único que les puedo confirmar es que el titular de SATES renunció y evidentemente tenemos que asignar a alguien responsable ahí”, declaró.

Cuestionada sobre posibles renuncias en otras áreas, como Servicios Generales y Bienes y Suministros, Domínguez Nava respondió que no tenía conocimiento de que se hubieran presentado esas dimisiones.

La Gobernadora indicó que su Administración revisa los perfiles para ocupar los cargos que queden vacantes, aunque no adelantó nombres ni fechas para los nuevos nombramientos.

“Todos los días estamos trabajando y en función de eso, revisamos. Y los hay, se los vamos a informar”, expresó.

Por otra parte, confirmó que varios funcionarios han renunciado para registrarse en el proceso interno de Morena, entre ellos Rubén Miranda López, director del Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos; Cinthia Maribel Vega Quintero, directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte; Sindy Rebeca Montoya Armenta, Subsecretaria de Acuacultura, y Ramón Gallegos Araiza, Subsecretario de Agricultura.

Sobre la continuidad del Gobierno estatal, Domínguez Nava afirmó que permanecerá en el cargo durante el periodo que le corresponda, mientras el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, conserva la facultad de regresar al Ejecutivo estatal.

“Nosotros estamos para concluir en este periodo, lo que sabemos que el derecho de pedir licencia es del Gobernador Rocha. Él también puede regresar en el momento que él lo considere y nosotros estaremos aquí cumpliendo mientras estemos”, sostuvo.

Ante los cuestionamientos sobre si su Administración representa un Gobierno de transición o marca una diferencia respecto a la anterior, la Mandataria señaló que será la ciudadanía quien evalúe el desempeño y los resultados.

“Yo creo que será la ciudadanía la que vaya evaluando cuál es el desempeño y los resultados de manera conjunta”, manifestó.