Confirma Mérida Sánchez hallazgo de dos explosivos en dos días

El Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, confirmó el hallazgo de dos artefactos explosivos de manufactura artesanal en Culiacán.

Un explosivo fue dejado por una persona dentro una tienda ubicada dentro de una plaza, al sur de Culiacán, el domingo 3 de noviembre, tras un asalto.

Mérida Sánchez confirmó que este artefacto contenido en una bolsa color oscura sí tenía pólvora y fue detonado por elementos del Ejército Mexicano en un campo abierto.

“Todos han sido de fabricación artesanal, improvisados que si el que detonaron el día de ayer tenía carga de pólvora fue la misma situación todos son artesanales hasta ahorita”.

Durante esta mañana se localizó otro artefacto explosivo en las instalaciones de la Novena Zona Militar, pero Mérida Sánchez aseguró que este no contenía pólvora y no detonó.

“Tenía el enfoque hacia ese lado, es un tubo nada más, un tubo, el mortero es un tubo. Pero nada que ver, no tuvo pólvora, no tuvo nada. No detonó”.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, destacó que aunque la manufactura de los artefactos no tienen gran alcance sí generan temor

“Nos mortifica porque son indicios y hay que cuidarlos, y lo estuve platicando ampliamente con el General Briseño de la Tercera Región Militar, él me estuvo explicando cómo se elaboran”.

“Se está trabajando con los especialistas en explosivos para determinar cómo detectarlos y cómo incautarlos, entonces en esa tarea está el Ejército y esperamos que haya respuestas prontas”, dijo.