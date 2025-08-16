Confirma Rocha disparos durante riña en penal de Aguaruto; hubo un reo herido de bala

CULIACÁN._ Tras la riña registrada el viernes 15 de agosto en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, la cual dejó tres internos heridos, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que sí se efectuaron disparos de arma de fuego durante el hecho.

El Mandatario explicó que los internos pasaron de un módulo a otro y comenzó un altercado dentro del reclusorio, mismo que, dijo, pudieron controlar las autoridades.

No obstante, uno de los internos que resultó herido recibió un impacto de bala en el glúteo, por lo que tuvo que ser atendido.

“El reporte fue de que pasaron de un módulo a otro, del 8 al 4, hubo manera de contener cualquier cosa y fue mucho menor lo que ocurrió”, sostuvo Rocha Moya.

“[Disparos] sí hubo, a alguien hirieron en el glúteo. Otro tiene raspones y tienen eso. Están estables”.

Según reportes en el sitio, dos de los tres reclusos heridos necesitaron ser trasladados a un hospital para ser atendidos, mientras que el tercero habría sido intervenido en el centro de salud del penal.

Luego de este altercado, elementos de seguridad y efectivos militares revisaron el interior del reclusorio y aseguraron siete armas de fuego, ocho cargadores abastecidos, ocho teléfonos celulares, dos módems para conexión de Internet, un equipo de radiocomunicación y dosis de mariguana y cocaína.

Pese a estos decomisos, el Mandatario defendió que tanto los cuerpos de custodios como demás instituciones de seguridad y militares mantienen activos operativos de vigilancia y prevención en el penal de Aguaruto.

“Las seguimos tomando, se sigue revisando y se siguen teniendo. Tomando medidas, viendo el personal cómo se mueve, qué es lo que pasa, pues. Hemos encontrado armas sepultadas en el cemento, pero estamos atendiendo”, afirmó.

“Participa, tiene cada quien un rol y con nosotros han estado colaborando. Tenemos un operativo abierto para todo lo que es seguridad y parte de eso son los penales. Estamos en todo”.