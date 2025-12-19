Confirma Rocha Moya detención tras agresión en el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la detención de una persona durante la mañana de este jueves sobre el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán, tras un presunto intento de robo de vehículo.

Destacó que la detención fue posible debido a la presencia de elementos militares en la zona.

“Y corrieron los delincuentes, los siguió en una patrulla enseguida, lograron detener a uno porque estaba otra patrulla del Ejército muy cerca. Están bien distribuidos (los militares)”, apuntó.

El Mandatario señaló que fue informado de este hecho durante la mesa de seguridad que se realiza diariamente.