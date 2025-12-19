Confirma Rocha Moya detención tras agresión en el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la detención de una persona durante la mañana de este jueves sobre el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán, tras un presunto intento de robo de vehículo.
Destacó que la detención fue posible debido a la presencia de elementos militares en la zona.
“Y corrieron los delincuentes, los siguió en una patrulla enseguida, lograron detener a uno porque estaba otra patrulla del Ejército muy cerca. Están bien distribuidos (los militares)”, apuntó.
El Mandatario señaló que fue informado de este hecho durante la mesa de seguridad que se realiza diariamente.
De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:40 horas, en el cruce del bulevar Jesús Kumate con el bulevar de Las Torres, a la altura de la Feria Ganadera, donde se desplegó un operativo de corporaciones de seguridad y fuerzas federales.
Durante el operativo, un vehículo fue asegurado y la circulación en la zona se vio afectada por el despliegue de unidades militares y policiacas.
Además, un camión de transporte de una empresa panificadora recibió al menos seis impactos de bala en el parabrisas, aparentemente de manera colateral; el personal resultó ileso y la unidad fue retirada del lugar.
En el sitio también se localizó un arma larga abandonada sobre uno de los carriles del bulevar, presuntamente un fusil AK-47, la cual quedó asegurada por las autoridades.